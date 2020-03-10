Meghan Markle ve Prens Harry'nin son kraliyet görevinde gerginlik yaşandı
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry'nin katıldığı son kraliyet görevlerinde gergin anlar kimselerin gözünden kaçmadı. Aileden herkes Kraliçe'nin yanında yer alırken Meghan Markle ve Prens Harry arka sıralarında yer aldı.
Geçtiğimiz aylarda İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarıyla gündeme oturan Sussex çifti Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyetteki son görevlerini yerini getirmek için İngiltere’de Commonwealth Day, yani İngiliz Milletler Milletler Topluluğu'nun yıllık kutlamasına katıldılar.
Fakat son görevde tansiyon yükseldi. Kraliçe Elizabeth, Meghan Markle ve Prens Harry'i resmen görmemezlikten geldi. Sussex çifti, Westminster Manastırı’nda yapılan törende VIP (Çok Önemli Kişi) sırasına dahil edilmedi.
En önde Kraliçe’nin yanında Prens Charles ile eşi Camilla ve Prens William ile Kate Middleton yer aldı. Kraliyetten ayrılıp Kanada’ya yerleşme kararı alan Meghan ve Harry çiftine kraliyet ailesi ile aynı protokol sırasında yer verilmedi.
İkiliye, manastır içinde başka bir yer bulmaları söylenirken William ile Kate ana kraliyet kadrosunda yer aldı. Bu durum karşısındaki gerilim yüzlere de yansıdı.