Meghan Markle George Floyd için tepki gösterdi! Irkçılığa karşı çağrı yaptı
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümüne yönelik İngiltere Düşesi Meghan Markle sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajda, "Yanlış olacak tek şey, hiçbir şey söylememek" dedi.
"George Floyd'un hayatı önemliydi": Los Angeles'taki eski okulundan mezun olan öğrencilere ve gençlere hitap eden Markle, olayların "yıkıcı" olduğunu belirtti. Markle ayrıca, ABD'de 1992'de ırkçılık ayaklanmalarının yaşandığı zamanları hatırladığını ve hiçbir şeyin değişmemesi nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi.
"Yanlış olacak tek şey hiçbir şey söylememek": Sussex Düşesi Meghan Markle video mesajında gençleri ve öğrencileri toplumu yeniden inşa etmeye çağırdı. Markle, "Doğru olanı söylemek istedim. Söyleyemem ya da tepki çeker diye çok gergindim. Yanlış olacak tek şey, hiçbir şey söylememektir.
Çünkü George Floyd'un hayatı önemliydi ve Breonna Taylor'ın hayatı önemliydi ve Philando Castile'nin hayatı önemliydi ve Tamir Rice'ın hayatı önemliydi" diyerek son yıllarda ABD'de polis şiddeti nedeniyle ölen diğer Afrika kökenli Amerikalıları işaret etti.
Markle, 1992 yılında Los Angeles'ta ırkçılığa karşı ayaklanmaları hatırladığını ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağını hatırlıyorum ve eve geri döndüğümü hatırlıyorum.