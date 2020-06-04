Meghan Markle George Floyd için tepki gösterdi! Irkçılığa karşı çağrı yaptı

"Yanlış olacak tek şey hiçbir şey söylememek": Sussex Düşesi Meghan Markle video mesajında gençleri ve öğrencileri toplumu yeniden inşa etmeye çağırdı. Markle, "Doğru olanı söylemek istedim. Söyleyemem ya da tepki çeker diye çok gergindim. Yanlış olacak tek şey, hiçbir şey söylememektir.