Meğer hepsi takma isimmiş! İşte ünlülerin nüfus cüzdanında yazılı gerçek isimleri

Kırmızı halıda isimleri anons edildiğinde herkes dönüp bakıyor ama bu isimlerin çoğu aslında sahte... Kimisi soyadını çok uzun buldu, kimisi ismini fazla sıradan... İşte star ışığını yakalamak için geçmişini bir kenara bırakan ünlülerin gerçek isim galerisi...

Meğer hepsi takma isimmiş! İşte ünlülerin nüfus cüzdanında yazılı gerçek isimleri - Resim: 1

Hayranı olduğunuz o sesler, o yüzler... Sahne ışıkları yanmadan önce bambaşka isimlerle anılıyorlardı. İşte nüfus cüzdanındaki gerçekleriyle, Türk ünlülerin asıl isimleri...

127
Meğer hepsi takma isimmiş! İşte ünlülerin nüfus cüzdanında yazılı gerçek isimleri - Resim: 2

Yalın - Hüseyin Yalın

227
Meğer hepsi takma isimmiş! İşte ünlülerin nüfus cüzdanında yazılı gerçek isimleri - Resim: 3

Sibel Can - Deniz Engüzel

327
Meğer hepsi takma isimmiş! İşte ünlülerin nüfus cüzdanında yazılı gerçek isimleri - Resim: 4

Okan Bayülgen - Kaan Okan Görgün

427