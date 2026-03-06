Meğer hepsi takma isimmiş! İşte ünlülerin nüfus cüzdanında yazılı gerçek isimleri
Kırmızı halıda isimleri anons edildiğinde herkes dönüp bakıyor ama bu isimlerin çoğu aslında sahte... Kimisi soyadını çok uzun buldu, kimisi ismini fazla sıradan... İşte star ışığını yakalamak için geçmişini bir kenara bırakan ünlülerin gerçek isim galerisi...
Hayranı olduğunuz o sesler, o yüzler... Sahne ışıkları yanmadan önce bambaşka isimlerle anılıyorlardı. İşte nüfus cüzdanındaki gerçekleriyle, Türk ünlülerin asıl isimleri...
127
Yalın - Hüseyin Yalın
227
Sibel Can - Deniz Engüzel
327
Okan Bayülgen - Kaan Okan Görgün
427