Meğer aşkı Can Yaman değilmiş! Demet Özdemir Kaan Yıldırım'la yakayı ele verdi
Herkes Erkenci Kuş'un başrol oyuncularının aşk yaşadığını düşünürken, Demet Özdemir hakkında bomba görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından genç oyuncunun Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddia edildi.
Erkenci Kuş'un sevilen oyuncuları Can Yaman ve Demet Özdemir arasında bir aşk yaşanıp yaşanmadığı hala netlik kazanmazken, ortaya çıkan yeni bir haber gündemi sarsmaya yetti. Demet Özdemir'in, şimdi de oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddia edildi.
Demet Özdemir'in, şu sıralar Halka dizisinde rol alan ve geçtiğimiz ay eşinden boşanan Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı, hatta Bodrum'da tatil yaptığı iddia edildi. Ünlü ikilin bir arkadaş ortamında tanışıp yakınlaştıktan sonra birbirlerini tanıma sürecine girdiği de söylentiler arasında yerini aldı.
Aynı karede: Öte yandan ikilinin aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, arkadaş ortamında çekilen bu fotoğrafta aynı karede yer almaları da iddiaları güçlendirdi.
Eyvah çektiler! Ne yapacağız?: Son olarak ise bugün ortaya çıkan görüntülerde ise Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım'ın önceki gün havuz başında vakit geçirdiği ortaya çıktı. Hatta Demet Özdemir'in kameraları fark etmesi sonucu, Kaan Yıldırım’a “Eyvah çektiler, ne yapacağız?” dediği öne sürüldü.