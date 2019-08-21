Meğer aşkı Can Yaman değilmiş! Demet Özdemir Kaan Yıldırım'la yakayı ele verdi

Eyvah çektiler! Ne yapacağız?: Son olarak ise bugün ortaya çıkan görüntülerde ise Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım'ın önceki gün havuz başında vakit geçirdiği ortaya çıktı. Hatta Demet Özdemir'in kameraları fark etmesi sonucu, Kaan Yıldırım’a “Eyvah çektiler, ne yapacağız?” dediği öne sürüldü.