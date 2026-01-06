Megastar'dan alkışlanacak hareket! 22 milyon doları gözünü kırpmadan verdi
Hürriyet'ten Yalçın Bayer'in bugünkü köşe yazısına dile getirdiği bilgilere göre megastar Tarkan, Sivas’ın en yoksul mahallelerindeki 30 binden fazla çocuk için modern okullar inşa etmek üzere yaklaşık 22 milyon doları sessiz sedasız bir şekilde bağışladı.
OKUL KÜTÜPHANE SPOR SALONU...
Tarkan'ın yaptığı bu bağış ile Divriği, Gürün, Kangal, Zara ve İmanlı ilçelerinde 15 yeni okul, laboratuvar, kütüphane ve spor salonu inşaa edilecek.