Megastar'dan alkışlanacak hareket! 22 milyon doları gözünü kırpmadan verdi

Megastar Tarkan, Sivas'ın beş ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocuklar için 15 okul, kütüphane ve spor salonu yapılmasına yönelik 22 milyon dolarlık bağışı hiç düşünmeden verdi. Tarkan'ın bu hamlesi, kısa zamanda büyük yankı uyandırdı, herkes hem şaşırdı hem tebrik etti.