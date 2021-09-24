Megastar Tarkan'dan 'yarı çıplak fotoğraf' itirafı: Hangi akla hizmet yaptığımı bilmiyorum!
Megastar Tarkan, daha önce paylaşıp sildiği yarı çıplak bir fotoğrafa açıklık getirdi. Tarkan, "Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hala bilmiyorum ama sanırım uzun uçak yolculuğu ve uykusuzluk aklımı başımdan almıştı” dedi.
Son günlerde sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Megastar Tarkan, 2017 yılında New York konseri için gittiği Amerika’da paylaşıp, kısa süre sonra sildiği yarı çıplak fotoğrafıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Tarkan, "Sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, jet lag v.b. faktörler aklımı başımdan almıştı" diyerek, "Hangi akla hizmet böyle bir şey yaptım bilmiyorum" sözlerini kullandı.
İşte Tarkan'ın o paylaşımı:
"Bir 'iyi geceler' tbt’si de iyi gider şimdi dedim.
Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğim Amerika’dan yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında 'Eyvaaaah ne yaptım ben?' deyip hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya...