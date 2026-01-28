Megastar Tarkan'dan 2 isme jest! İstanbul konserinde birlikte sahneye çıktı
Megastar Tarkan, İstanbul'daki konser maratonunda sahnesini bu kez iki sürpriz isme açtı.
Megastar Tarkan, İstanbul'daki konser maratonunda sahnesini bu kez iki sürpriz isme açtı. Volkswagen Arena'da 27 Ocak gecesi gerçekleşen konserde Sibel Can ve Ata Demirer, Tarkan'a eşlik ederek geceye damga vurdu.
Müzik ve eğlencenin iç içe geçtiği anlar izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.
Uzun yıllar sonra İstanbul'da sahne alan Tarkan, Volkswagen Arena'da düzenlenen konser serisiyle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Megastar, 27 Ocak gecesi verdiği konserde hem repertuvarı hem de sürpriz konuklarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
SAHNEYE BU KEZ SİBEL CAN VE ATA DEMİRER ÇIKTI
Tarkan'ın bu özel gecedeki konukları Sibel Can ve Ata Demirer oldu. Ünlü popçu, sahnesini iki yakın dostuyla paylaşırken salonda coşku bir an olsun düşmedi.
"GÜL DÖKTÜM YOLLARINA" İLE NOSTALJİ RÜZGARI
Üçlü, 1994 yılına damga vuran "Gül Döktüm Yollarına" şarkısını birlikte seslendirdi. Parça, seyircilerden büyük alkış alırken, geceye nostaljik bir hava kattı.