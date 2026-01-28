Megastar Tarkan'dan 2 isme jest! İstanbul konserinde birlikte sahneye çıktı

SAHNEYE BU KEZ SİBEL CAN VE ATA DEMİRER ÇIKTI

Tarkan'ın bu özel gecedeki konukları Sibel Can ve Ata Demirer oldu. Ünlü popçu, sahnesini iki yakın dostuyla paylaşırken salonda coşku bir an olsun düşmedi.

"GÜL DÖKTÜM YOLLARINA" İLE NOSTALJİ RÜZGARI

Üçlü, 1994 yılına damga vuran "Gül Döktüm Yollarına" şarkısını birlikte seslendirdi. Parça, seyircilerden büyük alkış alırken, geceye nostaljik bir hava kattı.