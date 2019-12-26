Medyum Memiş yıllar sonra ortaya çıktı Yılbaşı fetvasına bakın
Katıldığı bir programda Medyum Keto'ya attığı tokatla bilinen Medyum Memiş yıllar sonra ortaya çıktı. Medyum Memiş yılbaşı kutlamalarıyla ilgili uyarılar yaptı.
Yahudi ve Hristiyanların İslam’la uyuşmayan ahlak ve davranışlarının örnek alınmaması gerektiğini belirten Medyum Memiş “Müslümana, Hristiyanların yılbaşısını kutlamak yakışmaz. Bizim yılbaşımız, hicri yılbaşıdır” dedi. Emek harcamadan para kazanma hırsı aşılayan şans oyunlarının İslam’da yeri olmadığını da belirten Memiş Hoca, “Haram kazançtan helal olmaz” ifadelerini kullandı.
Milli Piyango haramdır
Yılbaşı kutlamaları ve ‘Milli Piyango’ gibi konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş ‘Milli Piyango’nun haram olduğunu, yılbaşı kutlamalarının da İslam’da yeri olmadığını söyledi. Memiş, ahlaki yozlaşmayı ön plana çıkarmaya çalışan kutlamalara karşı Müslümanlara uyanık olunması çağrısı yaptı.
Haram olan kazançtan helal çıkmaz
Yılbaşı kutlamaları ve ‘Milli Piyango’nun topluma zarar verdiğini dile getiren Memiş “Milli piyango, loto, toto gibi şans oyunlarının tamamı haramdır. Haram olan kazançtan helal çıkmaz. Aklı başında olan herkes bu illetten uzak kalmalıdır. Ne yazık ki milletimizi, değişik isimler adı altında kumara alıştırıyorlar. Piyangonun başından kesinlikle milli kelimesini atmak lazım” açıklamasında bulundu.
Devletimiz kumar işlerinden elini ayağını çekmeli
Şans oyunlarının devlet eliyle teşvik edilmesine karşı çıkan Memiş, şunları söyledi: Devletimiz kumar işlerinden elini ayağını çekmeli. Devletimiz insanlarımıza piyangodan veya değer şans oyunlarından para kazanma yollarını değil, helal yoldan çalışıp kazanmayı öğretmelidir.