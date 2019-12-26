Medyum Memiş yıllar sonra ortaya çıktı Yılbaşı fetvasına bakın

Haram olan kazançtan helal çıkmaz

Yılbaşı kutlamaları ve ‘Milli Piyango’nun topluma zarar verdiğini dile getiren Memiş “Milli piyango, loto, toto gibi şans oyunlarının tamamı haramdır. Haram olan kazançtan helal çıkmaz. Aklı başında olan herkes bu illetten uzak kalmalıdır. Ne yazık ki milletimizi, değişik isimler adı altında kumara alıştırıyorlar. Piyangonun başından kesinlikle milli kelimesini atmak lazım” açıklamasında bulundu.