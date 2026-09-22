Medipol’den çocuk enfeksiyonlarına karşı uyarı! Bu şekilde korunabilirsiniz

Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görülmesi, aileleri kış hastalıklarına karşı önlem almaya yöneltiyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, özellikle kış aylarında çocukların enfeksiyonlardan korunması için aşıların tamamlanması, kronik hastalığı bulunan çocukların tedavilerinin gözden geçirilmesi ve okul ortamlarında hijyen ile havalandırmaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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Havaların soğuması ve çocukların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanabiliyor. Bu süreçte özellikle astım, kistik fibrozis, bronşektazi, nöromüsküler hastalıklar ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan çocukların enfeksiyonlara karşı daha dikkatli korunması gerekiyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, kış mevsimi öncesinde çocukların eksik aşılarının tamamlanması, risk grubundaki çocuklarda grip ve zatürre aşılarının değerlendirilmesi, devam eden tedavilerin gözden geçirilmesi ve okullarda yeterli havalandırmanın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

KIŞA GİRERKEN AŞILAR KONTROL EDİLMELİ

Çocukların enfeksiyon hastalıklarına karşı korunmasında aşılamanın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Öktem, “Bütün çocuklar için geçerli olan bazı kurallar var. Bunların başında aşılanma geliyor. Aşılar bütün çocukları enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyor. Bu nedenle tüm çocukların eksik aşılarını tamamlamamız gerekiyor. Kışa böyle bir hazırlık yapabiliriz” dedi. Özellikle kronik hastalığı bulunan çocuklarda grip aşısının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Öktem, “Kronik solunum problemleri, kronik akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, bronşektazi gibi problemleri olan hastalar, kas hastaları, kalp hastaları, diyaliz hastaları ve şeker hastalığı bulunan çocukların mutlaka grip aşısı konusunda değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Kış aylarında bazı kronik solunum hastalıklarının kontrolünün zorlaşabildiğini belirten Prof. Dr. Öktem, yaz döneminde azaltılan veya ara verilen tedavilerin kış öncesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Öktem, “Kronik problemleri olan çocuklarda kış dönemine geldiğimiz zaman solunum problemlerinde artışlar gözleniyor. Bu nedenle tedavilerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Kışa girerken bu çocukların tedavilerinin tekrar değerlendirilmesi ve doktorlarıyla iletişime geçerek kış için bir tedavi planı yapılması çok önemli” olduğunu dile getirdi.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ VARSA TAMAMLANMALI

Çocuklarda vitamin düzeylerinin de ihtiyaç halinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Öktem, özellikle D vitamini eksikliğinin hekim tarafından tespit edilmesi halinde uygun şekilde tamamlanmasının önem taşıdığını söyledi. Öktem, “Vitamin düzeyleri düşük olan çocuklarda enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir. D vitamini bağışıklık sistemini düzenleyici bir görev görüyor. Bu nedenle D vitamini eksikliği varsa tamamlanmasını öneriyoruz” diye konuştu.

OKULLARDA HAVALANDIRMA ENFEKSİYONLARI AZALTABİLİYOR

Kreş ve okul gibi kalabalık ortamlarda çocukların enfeksiyonlara daha fazla maruz kalabildiğini belirten Prof. Dr. Öktem, basit hijyen kurallarının hastalıkların yayılmasını azaltabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Öktem, “Çocukların ellerini sık yıkaması ve sık temas edilen noktaların, örneğin kapı kolları ve trabzanlar gibi alanların temizlenmesi birçok enfeksiyon hastalığını engelleyebilir” şeklinde konuştu.

Medipol Sağlık Grubu Prof. Dr. Sedat Öktem
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