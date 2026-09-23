Medipol’de mucize gibi yaşam! 15 yıldır kolunda taşıdığı dev kitleden ablasyonla kurtuldu

Yıllar içinde giderek büyüyen damarsal kitleler, bulundukları bölgeye ve çevre dokularla ilişkisine bağlı olarak cerrahi açıdan ciddi riskler taşıyabiliyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tümay Bekci, dirsek eklemine komşu ve yoğun damar yapısına sahip yaklaşık 15 santimetrelik kitle nedeniyle ameliyatı riskli bulunan hastada, farklı hastalıklarda kullanılan ablasyon yöntemini bu lezyona uyarladıklarını belirterek, iki seans sonunda kitlenin büyük ölçüde küçültüldüğünü söyledi.

AMELİYAT RİSKİ NEDENİYLE TEDAVİ EDİLEMEDİ

Hastanın yaklaşık 15 yıllık damarsal kitle öyküsü bulunduğunu belirten Prof. Dr. Tümay Bekci, kitlenin hem büyüklüğü hem de yerleşimi nedeniyle cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Bekci, “Hastamız bize yaklaşık bir yıl önce, kolunda büyük boyutlu bir damarsal malformasyonla geldi. Yaklaşık 15 santimetre boyutundaki kitle dirsek eklemine komşuydu ve hareketli bir bölgede yer alıyordu. Çok sayıda damarla bağlantısı bulunan, adeta bir damar yumağı şeklindeki bu yapı nedeniyle kanama riski oldukça yüksekti. Bu nedenle daha önce başvurduğu merkezlerde cerrahi tedavi uygun görülmemişti” dedi.

İKİ SEANSTA YÜZDE 90’DAN FAZLA KÜÇÜLDÜ

Hastaya uygulanabilecek alternatif tedavileri değerlendirdiklerini belirten Prof. Dr. Bekci, farklı kitlelerin tedavisinde kullanılan ablasyon yöntemini bu damarsal malformasyona uyarlamaya karar verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Bekci, “Başka kitlelerde kullandığımız mikrodalga veya radyofrekans ablasyon yöntemlerinin bu lezyonda uygulanıp uygulanamayacağını değerlendirdik. Hastamızın da onayıyla ilk seans tedaviyi gerçekleştirdik ve kitlenin yaklaşık yüzde 70 oranında küçüldüğünü gördük. İkinci seansın ardından ise yüzde 90’ın üzerinde küçülme sağlandı ve geride büyük ölçüde fibrotik doku kaldı” diye konuştu.

BÜYÜK KİTLEDEN GERİYE KÜÇÜK BİR İZ KALDI

Ablasyon sonrasında geride kalan fibrotik dokunun da ortopedi ekibiyle birlikte planlanan cerrahi işlemle çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Bekci, “Başlangıçta yaklaşık 15 santimetrelik bir kitleden ve ciddi kanama riskinden söz ediyorduk. Ablasyon sonrasında lezyonun 3-5 santimetrelik bir doku artığına dönüşmesi sayesinde çok daha küçük bir cerrahi işlem gerçekleştirdik. Böylece hem cerrahiye bağlı oluşabilecek büyük bir izin önüne geçtik hem de hastamızın tedavisini tamamladık. Hastamız uzun yıllar boyunca gömlek ve ceket giyemiyordu. Şu anda günlük yaşamına çok daha rahat devam edebiliyor. Takiplerini sürdüreceğiz ancak tedavi açısından geride riskli bir doku bırakmadığımız için hastamızın tamamen iyileştiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“ARTIK GÖMLEK GİYEBİLİYORUM”

Yaklaşık 15 yıl boyunca kolundaki kitlenin giderek büyüdüğünü ve farklı sağlık kuruluşlarına başvurduğunu anlatan Cevdet Gürsoy, “Kolumda yaklaşık 15 yıl önce küçük başlayan bir oluşum vardı. Zamanla sürekli büyüdü ve oldukça büyük bir hale geldi. Farklı yerlere ve sağlık kurullarına başvurdum. Ameliyatın çok riskli olduğunu, yapılması halinde ciddi tehlikeler olabileceğini söylediler. Bu nedenle tedavi olamadım” dedi. Medipol’de uygulanan tedavi sonrasında günlük yaşamının önemli ölçüde kolaylaştığını belirten Gürsoy, “Yaklaşık bir yıl önce Tümay Hocamla tanıştım. İki seans işlem yapıldı, daha sonra geride kalan küçük bir parça da ameliyatla çıkarıldı. Şu anda çok iyiyim. Gömlek giyebiliyorum, uzun kollu mont giyebiliyorum. Ağrım ve sancım yok. Kontrollerime devam ediyorum. Çok şükür tedavi sürecim güzel geçti” diye konuştu.