SAĞLIK

Medipol uzmanı uyardı: Tüp bebek tedavisinde başarı sağlıklı yaşam ile artırılabilir

Tüp bebek tedavisi yalnızca tıbbi bir müdahale değil, aynı zamanda yaşam tarzı değişikliği gerektiren bir süreç. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysu Akça, üreme hücrelerinin yaşam alışkanlıklarından doğrudan etkilendiğini vurgulayarak, sigara kullanımı ve beslenme düzeninin tedavi başarısı üzerindeki kritik etkilerine dikkat çekti.

Başarılı bir tüp bebek tedavisi, yalnızca doktorun değil çiftin de katkısıyla mümkün oluyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Doç. Dr. Aysu Akça, sigara ve sağlıksız beslenmenin tüp bebek başarısını düşürdüğünü belirterek, “Doğru beslenen, egzersiz yapan ve kötü alışkanlıklardan uzak duran çiftlerde sağlıklı gebelik şansı artmaktadır. Tedavi öncesinde ve süresince sağlıklı bir yaşam biçimi benimsenmesi tedavi başarısını olumlu şekilde etkiliyor” dedi.

SİGARA SPERM VE YUMURTAYA ZARAR VERİYOR

Tüp bebek tedavisine başvuran çiftlerde en yaygın karşılaşılan hatalardan birinin, kötü alışkanlıklara devam etmek olduğunu belirten Doç. Dr. Akça, “Özellikle sigara ve alkol sperm kalitesi ve hareketliliğini azaltıyor, kadınlarda da yumurta rezervi ve kalitesi üzerinde ciddi hasarlara neden oluyor. Gebelik planlayan çiftler sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları mutlaka bırakmalı. Tüm vücut hücreleri gibi üreme hücreleri de sağlıklı beslenmeden olumlu etkileniyor. Çiftlerin özellikle sebze, meyve, kuruyemiş, bakliyat ve omega-3 yönünden zengin deniz ürünlerine yönelmeleri gerekiyor. Paketli ve işlenmiş gıdalar, gazlı içecekler ve hazır et ürünlerinden uzak durmalarını öneriyoruz” diye konuştu. 

İDEAL KİLO ARALIĞI BAŞARIYI ARTIRIYOR

Beden kitle indeksinin de gebelik şansını etkileyen önemli bir unsur olduğunu ifade eden Doç. Akça, “Beden kitle indeksinin 20’nin altında ya da 30’un üzerinde olması başarı şansını düşürüyor. Zayıf bireylerin kilo alması, kilolu bireylerin ise zayıflaması gerekiyor. Ayrıca düzenli egzersiz, özellikle polikistik over sendromu ve insülin direnci olan hastalarda oldukça faydalı. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, düzenli spor, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve beden kitle indeksinin dengede tutulması, tedavinin başarısı açısından önemli unsurlar. Çiftlerin bu sürece bilinçli şekilde hazırlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

