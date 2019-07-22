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Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi yolundaki rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi yolundaki rakibi belli oldu

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen - Olimpiakos maçının galibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiriliyor. Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Plzen - Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.

Sırada Trabzonspor'la Malatyaspor'un rakipleri var
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak. 

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