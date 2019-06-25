SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk grup toplantısında konuşuyor! Flaş Ekrem İmamoğlu mesajı Haberin devamı.
HABER /  SPOR
ADV Gelecek Burada

Medipol Başakşehir'e Norveçli golcü

Medipol Başakşehir'e Norveçli golcü

Medipol Başakşehir, Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adebayor ve Riad Bajić ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ederken geçtiğimiz sezon FC Red Bull Salzbur forması giyen 26 yaşındaki Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Norveçli golcü Gulbrandsen, transferiyle ilgili yaptığı açıklama "Değişim zamanı geldi, her futbolcu gibi ben de üst seviyede oynamak istiyorum. Bu karar kolay değildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Gulbrandsen, son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya S-400'leri ne zaman teslim edecek? Rusya Ticaret Bakanı Manturov açıkladı
Rusya S-400'leri ne zaman teslim edecek? Rusya Ticaret Bakanı Manturov açıkladı
LGS nitelikli okullar 2019 MEB LGS yüzdelik dilimleri taban puanları
LGS nitelikli okullar 2019 MEB LGS yüzdelik dilimleri taban puanları
Yıldız isim mesaj yolladı: İmza için İstanbul'a geleceğim
Yıldız isim mesaj yolladı: İmza için İstanbul'a geleceğim
En uzun metro hattı için kollar sıvandı
En uzun metro hattı için kollar sıvandı
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal'ın 1 numarası olacak
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal'ın 1 numarası olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünleri görmüştü! Hülagü Han mesajı yeniden gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünleri görmüştü! Hülagü Han mesajı yeniden gündemde
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Balıkesir Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Huawei Watch GT 2 milyon satış rakamını geçti peki özellikleri neler?
Huawei Watch GT 2 milyon satış rakamını geçti peki özellikleri neler?
Kastamonu Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Kastamonu Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Gaziantep Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Gaziantep Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme klavuzu yayınlandı
Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme klavuzu yayınlandı
Diyarbakır Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Diyarbakır Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Şanlıurfa Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Şanlıurfa Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Lise taban puanları Çanakkale 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Lise taban puanları Çanakkale 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Yorumlar