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Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında

Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Olympiakos ile karşılaşıyor. Saat 21.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, 1-0'ın rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan Bobby Madden yönetiyor. Saat 21.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

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8' Elia'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Edin Visca'nın vuruşu kaleciden döndü. Dönen topta kafayı vuran Crivelli, boş kaleye topu ağlara gönderemedi.


4' Olympiakos gole yaklaştı. Guilherme Torres'in vuruşu direkten döndü.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Başakşehir!


İLK 11'LER
OLYMPİAKOS: Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho.

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