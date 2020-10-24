Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'de son şampiyon Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmaya erken gelen goller damga vurdu. Maçın kritik anları İnternethaber'de...

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Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 6. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. İlk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u mağlup ederek seri yakalamak istiyor.

Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı. Akdeniz ekibi 8 puan elde etti.

Karşılaşma Ali Palabıyık'ın düdüğüyle başladı... Henüz dakika 11'de Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Antalyaspor bu gole Podolski ile 14'te cevap verdi.

İkinci penaltı: Son şampiyon 23'te yeniden penaltı kazandı. Topun başına ikinci kez geçen Edin Visca, topu ağlarla buluşturdu.

27'nci dakikada İrfan Can Kahveci sahneye çıktı... Başakşehir 2 farkla önce geçti.

35' Başakşehir farkı açıyor... Enzo Crivelli skoru 4-1'e getirdi.

42'de Antalyaspor 10 kişi kaldı. Kartı gören isim Amilton oldu.

Maçta ikinci yarı başladı

83'de Başakşehir farkı 4'e çıkarttı. Giuliano takımdaki ilk golünü kaydetti.

Ayrıntılar gelecek...

İlk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli, Demba Ba

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Veysel, Mert, Nuri, Bünyamin, Amilton, Podolski, Orgill