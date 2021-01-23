Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de 21'inci haftada Başakşehir, Rizespor'u ağırlıyor. En son 2-0'lık şok bir yenilgi alan son şampiyon evinde bu maçı boş geçmek istemiyor. Gaziantep gibi güçlü bir rakibi 3-0'lık net skorla geçen Rizespor ise bu maçta da çıkışa devam etmek istiyor. Karşılaşmanın kritik pozisyonları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yönettiği mücadele saat 19.00'da başladı. Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Son şampiyon Kayserispor'a geçtiğimiz hafta 2-0 mağlup oldu. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR- ÇAYKUR RİZESPOR: 0-0 (CANLI SKOR)

1- Ve maç başladı... İlk vuruş Medipol Başakşehir'in.

İlk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, İrfan Can, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Crivelli, Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Sabo, Doğan, Michalak, Samudio