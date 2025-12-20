Medhair Clinic’ten eksozom tedavisine ilişkin değerlendirme

Saç dökülmesi ve cilt yenilenmesi alanında son dönemde gündeme gelen eksozom tedavisi, destekleyici uygulamalar arasında yer alıyor. Medhair Clinic tarafından yapılan değerlendirmede, bu yöntemin tek başına bir çözüm olarak ele alınmaması gerektiği ve uygun hasta seçimiyle anlam kazandığı vurgulandı.

Açıklamada, saç dökülmesinin genetik faktörler, hormonal değişimler, stres ve yaşam tarzı gibi birçok etkenin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığına dikkat çekildi. Eksozom uygulamalarının ise saç köklerinin tamamen kaybolmadığı erken ve orta evre vakalarda, mevcut tedavileri destekleyici bir yöntem olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Eksozomların hücreler arası iletişimde rol alan mikroskobik yapılar olduğu belirtilirken, bu yapıların taşıdığı biyolojik sinyaller aracılığıyla saç kökü çevresindeki doku yapısının desteklenmesinin hedeflendiği aktarıldı. Medhair Clinic’te eksozom tedavisi, saç kökleri için daha elverişli bir mikro ortam oluşturmayı amaçlayan tamamlayıcı bir yaklaşım olarak ele alınıyor.

Tedavi planlamasında bireysel değerlendirmenin esas alındığı belirtilen açıklamada, ilk muayenede saç dökülmesinin tipi ve derecesi, saçlı derinin durumu, donör alan kalitesi ve hastanın genel sağlık durumunun birlikte değerlendirildiği kaydedildi. Eksozom uygulamalarının, saç ekimi, PRP, mezoterapi ve medikal tedavilerle birlikte planlanabildiği bilgisi paylaşıldı.

Saç ekimi sonrası süreçte de eksozom uygulamalarının gündeme gelebildiği ifade edilirken, bu dönemde doku iyileşmesini destekleme ve uzun vadede saç teli kalitesini artırma hedefiyle hareket edildiği belirtildi. Bu sürecin Medhair Clinic’te kişiye özel protokoller çerçevesinde yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, eksozom alanının halen gelişmekte olduğuna dikkat çekilerek, ileri derecede saç kaybı bulunan vakalarda temel çözümün saç ekimi olmaya devam ettiği, eksozom tedavisinin ise uygun endikasyonlarda destekleyici bir yöntem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.