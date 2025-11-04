Mecliste kabul edildi! Dolandırıcılara kırbaç cezası...

Singapur’da son 5 yılda 4 milyar dolarlık dolandırıcılığın ardından, bu suça karışanlara kırbaç cezası getiren yasa Mecliste onaylandı. Yeni düzenlemeyle dolandırıcılara, suçun derecesine göre para ve hapis cezalarının yanı sıra 6 ila 24 kırbaç arasında değişen cezalar uygulanacak.

Abone ol

Singapur’da son 5 yılda yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki dolandırıcılığın ardından bu suça karışanlara kırbaç cezasını öngören yasa Mecliste kabul edildi.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Mecliste kabul edilen yeni ceza yasası kapsamında, dolandırıcılık suçlarına karışanlara para ve hapis cezalarının yanı sıra kırbaç cezası da uygulanacak.

​​​​​​​Dolandırıcılara, suçun derecesine göre en az 6, en fazla 24 kırbaç cezası verilecek.

Kıdemli Devlet Bakanı Sim Ann, Mecliste yaptığı konuşmada, dolandırıcılığın Singapur'da en yaygın suç türü olduğunu belirterek, bunun tüm suçların yüzde 60'ını oluşturduğuna dikkati çekti.

Bakan Ann, 2020-2025 döneminde yaklaşık 190 bin dolandırıcılık vakası bildirildiğini, kaybın ise yaklaşık 3,7 milyar dolar olduğunu aktardı.