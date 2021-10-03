Meclis'te daha az kavga çıkacak! Milletvekilinin stresine bakır topraklama

Meclis, yeni yasama yılına, yenilenen salon ile girdi. Genel Kurul salonundaki dev halının altına ‘Vücut enerjisini alan' bakır bara sistemi yerleştirildi. Bu sistem, statik elektriğin topraklanmasını sağlayacak. Bakır, insan vücudunda biriken aşırı öfke ve kırgınlık gibi duyguların azalmasında rol oynuyor. Yeni sistem sayesinde TBMM Genel Kurulu'nda daha az kavga çıkması bekleniyor. 27. Dönem 5. Yasama yılının açılışıyla birlikte Meclis'teki yeniliklerden bazıları şöyle;