Meclis'te çay ocağına zam! Kahve 2 liraya çıktı çaya dokunulmadı

Meclis'teki çay ocakları da zamlardan nasibini aldı. Türk kahvesi 1,5 liradan 2 liraya çıktı çayın fiyatı ise değişmedi.

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Ekonomik zorluklar Türkiye’nin en önemli sorunu olmaya devam ediyor. Enflasyon rakamları yüzde 60’ı geçerken vatandaşın yaşadığı sorunların çözümü için gözlerin çevrildiği Meclis’te de fiyatlar artmaya başladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Meclis İdaresi tarafından çay ocaklarındaki ürünlere zam yapıldı. Yeni tarifede 50 kuruş olan çay ücreti değişmedi ama Türk kahvesi 1.5 TL’den 2 TL’ye çıktı.

Su 50 kuruştan 1 TL’ye, hazır kahve 1.25 TL’den 2 TL’ye, soda 1.75 TL’den 2 TL’ye yükseldi.