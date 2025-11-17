BIST 10.685
Meclis’te bir ilk: Kürtçe ifade tutanaklara geçti

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde ilk kez Kürtçe bir ifade tutanaklara doğrudan kaydedildi. DEM Partili milletvekillerinin konuşmalarında geçen bazı Kürtçe sözler de seçilerek tutanaklara yansıtıldı.

2026 Merkezi Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ele alınırken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

DEM Parti milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, kayyım uygulamalarını eleştirdiği konuşmasında Halfeti Belediyesi’nin sosyal medya hesabından kaldırılan Kürtçe “Şaredariya Xalfetî” ibaresine de değindi.

Komisyonda Kürtçe kullanılan bu ifade, tutanaklara ilk kez Kürtçe haliyle “Şaredariya Xalfetî” şeklinde geçirildi. Daha önce benzer ifadeler yalnızca “(…)" ya da “Türkçe olmayan ifadeler kullanıldı” şeklinde kaydediliyordu. Böylece Meclis tarihinde ilk defa Kürtçe bir ibare doğrudan tutanaklarda yer aldı.

Öte yandan DEM Parti Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan’ın konuşmasındaki “Jin, jiyan, azadî” sloganı tutanaklara yazılmazken, “Jin kart” ve “Xale Behçet” ifadeleri kayıtlara geçti.

