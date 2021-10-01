Meclis yeni yasama yılına başlıyor. TBMM Başkanı Şentop'un, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'e geldi.Abone ol
Meclis yeni yasama yılına başlıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un , Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programına katılmak üzere TBMM’ye geldi.
"Önceki yasama döneminde milletimizin hayatına dokunan önemli kanunların çıkmasına vesile olduk.Demokrasimizin kıymetini bilmek zorundayız " diyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurula hitap ediyor.