Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor! Bakanlar yemin etti, oylama sona erdi

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurulda, 30. Meclis Başkanı Seçimi yapılacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni bakanlar, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak tek tek yemin etti. Bakanların yeminleri, diğer vekiller tarafından alkışlarla karşılanırken yeni meclis başkanı için yapılan oylamada 1. tur sona erdi. İşte detaylar...

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Cumartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Kabine üyeleri açıklandı. Bugün TBMM Genel Kurulu'nda vekil olan eski bakanlar yemin etti, ardından da yeni bakanlar kürsüye çıktı.

Vekiller tarafından alkışlandılar

Saat 14.00'te başlayan törende; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yemin etti. Bakanların yemin metinleri, vekiller tarafından alkışlarla karşılandı.

Meclis'te yeni Başkan için oylama sona erdi

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurulda, 30. Meclis Başkanı Seçimi yapılıyor. Yeni Kabinenin yemin törenin ardından yeni meclis başkanı için oylama başladı ve saat 16.16 itirabi ile 1.tur sona erdi.

Meclis Başkanlığı seçiminde, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yarışacak.

Kaç oy gerekli?

Gizli oyla yapılacak seçimin birinci ve ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turunda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.