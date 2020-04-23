Meclis 100 yaşında! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 100 yıl önce 23 Nisan'da açıldı. TBMM'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu. Türk milletinin iradesini temsil eden ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün tam 100 yaşında. Bir asrı geride bırakan Gazi Meclis, demokrasinin kalesi olmayı sürdürüyor.