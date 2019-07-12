MEB,Kültür,Çalışma,Çevre Bakanlıkları’nda, misyon-vizyon doğru mu?

Bu yazımı okumadan önce, lütfen linkini verdiğim yazıyı okuyunuz ki, doğru değerlendirilsin!..

Neden; “misyon” ve “vizyon”da bir adım yol alınamıyor?!..

https://www.internethaber.com/neden-misyon-ve-vizyonda-bir-adim-yol-alinamiyor-2027093y.htm

Öncelikle, ülkeyi yönetmekle görevli, karar verici Bakanlıkların, web’lerindeki bu yanlışlar olmamalıdır. Birçok danışmanları var ki, çoğu akademisyendir, tez-bildiri-rapor yazan akademisyenlerce bu derece yanlışlar nasıl yapılmaktadır. İnsanın aklı almıyor. Bakanlar, mensuplarının her türlü faaliyetinden ve takibinden mesuldürler.

Bazı Bakanlıklarda T.C. kullanılmış, bazılarında yer verilmemiştir. Bu, isteğe bağlı bir konu değildir. Hepsinde T.C. olmalıdır.

Yine, metinlerde; “Güzel Türkçe kullanımı”, “Türkçe yazım ve imla kurallarına/noktalama işaretlerine dikkat edilmemesi” hayret vericidir.

MEB’te vizyon ve misyon!;

Vizyon (yanlış): “Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi.”

Böyle bir vizyon olur mu? Sanki, sevgi ve mutluluk bakanlığı.100.000 okulun, 206 üniversitenin sorumlu olduğu Bakanlık...İlginç, olan 17 yılda, 7 Bakan, bilmem kaç Müsteşar/Genel Müdür farkına varmamış? Ya da, kafasını kuma gömmüş, “en iyi idareci, üste sorun götürmeyen idarecidir” felsefesi…Yazık!..

Misyon (yanlış): “Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamaktır.”

Misyon içerik olarak vizyon gibi düşünülmüş, ama eksik olmuştur.

Vizyon, misyondaki metin, şu şekilde düzenlenerek değiştirilmeli, “misyon” yeniden yazılmalıdır.

Vizyon(doğrusu/aynı cümlelerle): “Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlayan bir eğitim sistemi kurmaya çalışan ve öğretmen/akademisyen/uzman v.b. kadrosu yetiştiren bir kurumdur.””

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda misyon ve vizyon:

Misyon (yanlıştır/eksiktir/vizyon gibidir): “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Ülkemizin evrensel kültür, sanat ve turizm değerlerinin sürdürülebilir korunmasını sağlayarak yaşatmak ve tanıtmak, toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ülkemizin dünya turizminden alacağı payı artırmak” görevlerini yerine getirir.”

Başta, “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı” cümlesine gerek yoktur, zaten; konu kendisidir. Ülkemizin “evrensel kültürü” nedir? Bakanlık; folklor/yaşayan kültürü korumakla ve geliştirmekle yükümlü değil midir? “…sürdürülebilir korunmasını sağlamak” nasıl bir anlam cümlesidir? “toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak” ne demek? Siz, üniversite değilsiniz ki?

Vizyon(yanlıştır/eksiktir/misyon gibidir): “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Üstün evrensel değerlere sahip kültür mirasımızın, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir korunma çabalarını başarı ile yöneten ve ülkemizi turizm alanında dünya liderleri arasında ilk sıralara taşıyan güçlü, saygın ve vazgeçilmez bir kurum olmak” vizyonu ile hareket eder.”

“..turizm alanında dünya liderleri arasında..” cümlesi doğru mu? Konu; kişi mi, Bakanlık mı?!

Şimdi, olayı ters çevirelim ki, taşlar yerine otursun:

Vizyon(doğrusu): “Ülkemiz kültür, sanat ve turizm değerlerinin, doğal zenginliklerinin; “derlenmesini, korunmasını, yaşatılmasını, tanıtılmasını” sağlamak, toplumsal kültür ve turizm bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak, ülkemizin dünya turizminden alacağı payı artırmaktır.”

Misyon(doğrusu): “Üstün değerlere sahip turizm ve kültür mirasımızın, ulusal ve uluslararası tanıtımını başarı ile yöneten ve ülkemizi turizm/kültür alanında dünya ülkeleri arasında ilk sıralara taşıyan, kadrosu güçlü, saygın ve vazgeçilmez bir kurumdur”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda misyon ve vizyon:

MİSYONUMUZ (yanlıştır/misyon olmalıdır): “Toplumsal değerler çerçevesinde bireyi ve aileyi güçlendiren sosyal hizmetler sunmak; sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle istihdamı artıran, çalışma hayatını düzenleyen, denetleyen tedbirler almak ve sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini sürdürmek.”

Misyon (doğrusu/aynı cümlelerle): “Toplumsal değerler çerçevesinde, bireyi ve aileyi güçlendiren, sosyal hizmetler sunan; sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle istihdam yaratan, çalışma hayatını/çalışanların özlük haklarını düzenleyen, denetleyen, tedbirler alan ve sosyal güvenlik sisteminin doğru işlemesini sağlayan bir kurumdur.”

VİZYONUMUZ (yanlıştır/vizyon olmalıdır):“Ailenin güçlü, bireyin mutlu olduğu, çalışan ve üreten müreffeh bir Türkiye.” Böyle vizyon mu olur? Tıpkı; MEB gibi, “sevgi, barış ve mutluluk Bakanlığı” gibi!..

Vizyon: Yeniden düzenlenmelidir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda; “misyon ve vizyona” gerek duyulmamıştır.

Adalet Bakanlığı’nda misyon ve vizyon:

Misyon (yanlış): “Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve uygulamaktır.”

Misyon (doğrusu/aynı cümlelerle): “Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alan, adalet hizmetlerinin; adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştiren ve uygulayan bir kurumdur.”

Vizyon (yanlıştır): “Hak ve özgürlükleri koruyan, adil, güven veren, erişilebilir ve etkin bir adalet sistemi.”

Vizyon (doğrusu/aynı cümlelerle): “Kişilerin hak ve özgürlükleri korumak; adil, güven veren, erişilebilir ve etkin bir adalet sistemi kurmaktır.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda misyon ve vizyon:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Vizyonu (yanlıştır/konu zaten kendisidir): “Yaşanabilir Çevre, Afetlere Hazır Kimlikli Ve Akıllı Şehirler”

Vizyon (doğrusu): “Yaşanabilir çevre, afetlere hazır kimlikli ve akıllı şehirler kurmaktır.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Misyonu (yanlıştır): “Sürdürülebilir çevre ile uyumlu hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak.”

Çevresel sürdürülebilirlik; B.M. Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun, 1987 yılında yaptığı tanıma göre: "Gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, insanlığın günlük ihtiyaçlarının temin edilmesi, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olmasıdır."

Misyon (doğrusu/aynı cümlelerle): “Sürdürülebilir çevre ile uyumlu, hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen, denetleyen, çevre ile ilgili sorunlara “katılımcı ve çözüm odaklı” bir anlayışla yaklaşan bir kurumdur.”

Ancak, bu bakanlığın misyon ve vizyonunda çevreye-doğaya-yeşile-toprağa-doğaya v.b. fazla yer vermediği, daha çok “hayat kalitesi yüksek şehirler” den bahsedilmiştir. Bu şehirler hayatı kolaylaştıracak mıdır? Yeşile olan duyguları sağlayacak mıdır? Soruları cevapsız kalmaktadır. Numbeo, 2019 yılına ait yaşam kalitesi verilerini açıkladı. 226 şehrin bulunduğu listede en üst düzeyde yaşam kalitesine sahip şehirler yer alırken, Türkiye'den 4 il birden bu listede yer almayı başardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk defa yayımlanan 'İllerde Yaşam Endeksi' ile vatandaşların yaşam kalitesini şehirler bazında ölçmeye yönelik bir çalışma yaptı. Endeks, konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere, 11 başlığı kapsıyor. Endekste 41 gösterge inceleniyor. Endeks, 0 ile 1 arasında değer alıyor ve 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade ediyor.

Düzeltilmesi dileğiyle…