MEBİ 2026-2027 YKS ve LGS deneme takvimi belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul derslerine destek ve merkezi sınavlara hazırlık imkanlarını bir arada sunan MEBİ, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Yapay zeka destekli platform, konu anlatım videoları, etkileşimli içerikler, konu özetleri, sorular, raporlama ve hedef belirleme araçlarıyla öğrencilerin kendi hızlarında çalışmalarına, öğrenme eksiklerini belirlemelerine ve gelişimlerini takip etmelerine yardımcı oluyor.

Bu kapsamda düzenlenecek Türkiye geneli denemelerle, öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerinin yıl boyunca izlenmesi ve ihtiyaç duydukları alanlara yönelik çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Gerçekleştirilecek 10 LGS denemesi 8. sınıf öğrencilerine, 12 YKS denemesi ise 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik yapılacak.

YKS denemeleri Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını kapsayacak.

İlk YKS denemesi 21 Eylül'de

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk YKS denemesi 21-27 Eylül, ilk LGS denemesi ise 2-8 Kasım'da uygulanacak.

Haziran 2027'ye kadar belirli aralıklarla devam edecek denemeler, öğrencilerin hazırlık süreçlerini düzenli olarak değerlendirmelerine imkan sunacak.

Öğrenciler, Türkiye genelinden katılım sağlanan denemelerde mevcut durumlarını görebilecek, önceki sonuçlarıyla karşılaştırmalar yapabilecek ve çalışmalarında öncelik vermeleri gereken ders ve konuları belirleyebilecek.

Her denemenin tamamlanmasının ardından alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ayrıntılı video çözümleri MEBİ üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, video çözümleri aracılığıyla soruların çözüm basamaklarını inceleyebilecek, farklı çözüm yollarını öğrenebilecek ve yanlış yaptıkları ya da boş bıraktıkları sorularda hangi noktalarda güçlük yaşadıklarını değerlendirebilecek.