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MEB'den karne ve diploma açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı; karne ve takdir- teşekkür belgelerinin e-okul'dan alınabileceğini duyurdu. Lise öğrencileri ise diplomalarını belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.

Duyuruda İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.

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