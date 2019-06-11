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MEBBİS il dışı atama ne zaman yapılacak 2019 başvuru sayfası m

MEBBİS il dışı atama ne zaman yapılacak 2019 başvuru sayfası m

Öğretmenlerin sabırsızlıkla beklediği il dışı atamaları ne zaman yapılacak, MEBBİS il dışı tayin başvuru sayfası ne zaman açılacak araştırmaları arttı. İl dışına tayin isteyen öğretmenlerin başvuruları 14-20 Haziran arasında yapılacak. Boş kontenjanlar ise 13-14 Haziran'da MEB tarafından açıklanacak.

İl dışı tayin başvuruları ve boş kontenjan ne zaman belli olacak araştırmaları öğretmenlerin gündeminde. İl dışına tayin isteyen öğretmenler için MEBBİS başvuru ekranı 14 Haziran'da açılacak. MEB'in yeni duyurusuna göre il dışı tayin için boş kontenjan bilgisi ise 13 Haziran'da duyurulacak. 

MEB tarafından il dışı atama duyurusu yayımlandı. Duyuruya göre iller arası yer değiştirme başvuruları 14-20 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Boş kontenjanlar da 13 veya 14 Haziran'da açıklanacak. Başvurular MEBBİS üzerinden yapılacak. MEBBİS'e girdikten sonra Başvuru İşlemleri bölümünden il dışı yer değiştirme modülü üzerinden başvurular yapılacak.

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