MEB İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2026 İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle her yıl düzenlenen Toplum Yararına Programlar (TYP) bünyesinde okul temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuruları tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bazında noter huzurunda kura çekim işlemleri başladı. Kura çekilişinin tamamlandığı illerde asil ve yedek aday isim listeleri açıklanmaya devam ediyor. Eğitim kurumlarında görev alacak adaylar, kura sonuçlarının ilan edileceği platformları ve e-Devlet sorgulama ekranını mercek altına aldı. Peki, MEB İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYP kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır? İşte 2026 İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB bünyesindeki okullara yapılacak TYP personel alımı kura çekimleri, başvuru yapılan il ve ilçelerin milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen takvim doğrultusunda noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Kura çekilişi tamamlanan il ve ilçelerin isim listeleri aşamalı olarak ilan edilmektedir. Kura çekiminin yapıldığı illerde sonuçlar aynı günün akşamında sisteme yüklenmektedir.

TYP KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, kura sonuçlarını ve asil/yedek isim listelerini iki farklı resmi kanal üzerinden kolayca öğrenebilirler: İlk olarak adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet kapısına giriş yaparak "İŞKUR / Toplum Yararına Programlar (TYP) Başvuru Sorgulama" ekranından durumlarını kontrol edebilirler. İkinci yöntem olarak esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapıp "Online İşlemler / TYP / TYP Başvuru Sorgulama" sekmelerini takip ederek kura sonucuna erişim sağlayabilirler. Ayrıca başvuru yapılan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden de listeler yayımlanmaktadır.

TYP KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Noter kurası sonucunda asil listede yer alan adayların göreve başlayabilmeleri için ilgili ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etmesi gereken temel evraklar şunlardır: