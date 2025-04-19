BIST 9.317
DOLAR 38,10
EURO 43,49
ALTIN 4.076,87
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB duyurdu! 15 bin öğretmen alımı için kontenjan dağılımı açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MEB duyurdu! 15 bin öğretmen alımı için kontenjan dağılımı açıklandı

Atama bekleyen öğretmenler için kritik açıklama MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları yapıldı.

En fazla atama yapılacak 5 branş

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

Başvuru tarihi belli oldu

Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Ford'un Çin'e otomobil sevkiyatına "tarife" ayarlaması
Ford'un Çin'e otomobil sevkiyatına "tarife" ayarlaması
Ankara'da lise müdür yardımcısının okulda tüfekle poz verdiği görüntüler gündem oldu
Ankara'da lise müdür yardımcısının okulda tüfekle poz verdiği görüntüler gündem oldu
ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili yeni gelişme
ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili yeni gelişme
18 yaşındaki Meryem'in başına gelenler çok feci! Düştü, çarptı, savruldu
18 yaşındaki Meryem'in başına gelenler çok feci! Düştü, çarptı, savruldu
2'si kırmızı bültenle aranıyordu 3 kişi Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi
2'si kırmızı bültenle aranıyordu 3 kişi Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Pentagon gelecek aylarda Suriye'de kalacak asker sayısını açıkladı
Pentagon gelecek aylarda Suriye'de kalacak asker sayısını açıkladı
Adana'da arının soktuğu kişi öldü
Adana'da arının soktuğu kişi öldü
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde play-off biletini alan son takım belli oldu
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde play-off biletini alan son takım belli oldu
Hatay'da balık tutarken hayatını kaybetti
Hatay'da balık tutarken hayatını kaybetti
Başakşehir'de iş merkezinde çıkan yangın 4 katlı binaya sıçradı
Başakşehir'de iş merkezinde çıkan yangın 4 katlı binaya sıçradı