Mbaye Diagne'nin yeni takımını duyurdular
Galatasaray'dan İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'e transfer olacağı belirtilen Mbaye Diagne'nin bu kez Premier Lig ekiplerinden Watford ile anlaşma noktasına geldiği ileri sürüldü.
Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan ve orada sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı kalan Mbaye Diagne'nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.
17
Galatasaray'da şans bulması zor gözüken Senegalli oyuncu için İngiliz kulüplerinin ismi geçmekte.
27
Kendisinin de yaptığı Instagram paylaşımı İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'in ismini öne çıkarsa da bu kez Premier Lig'den bir talibi olduğu belirtildi.
37
HITC'nin Le Quotidien'e dayandırdığı habere göre; Diagne, Nottingham Forest'in ilgisine rağmen Premier Lig ekibi Watford'a imza atmaya çok yakın.
47