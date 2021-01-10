BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  GALATASARAY

Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attı

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Gençlerbirliği karşısında 27. saniyede rakip fileleri havalandırdı. Bu gol Süper Lig'de bu sezon atılan en erken gol oldu.

Abone ol

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele eden Galatasaray bu sezonun en hızlı golünü kaydetti. Mücadeleye başlayan sarı-kırmızılıların daha ilk dakika dolmadan golü buldu. Mücadelenin 27. saniyesinde sol kanattan Emre Taşdemir’in pasında ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne’nin sol çaprazdan vuruşunda uzak direğe giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig’de en erken golü olarak kayıtlara geçti.
Bu sezon Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz golü ile 1-0 öne geçmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Büyük değişim ve tazelenme hareketi...
Aslışah Alkoçlar yaşı kaç anne ve babası kimdir?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vaka sayısının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı
Şırnak'tan acı haber! Kömür ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Resmen başladı! Artık trafik cezası araç kiralayana
Kaan Demirağ kimdir nereli kiminle evliydi eski eşi kimdi?
Hindistan, Çin askerini tutukladı yeni gerilim başgösterdi
Bill Gates havacılık şirketi satın almak istiyor
Can Yaman'a İtalya’da 400 euro’luk sosyal mesafe cezası
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden WhatsApp açıklaması
Yorumlar