Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki kareleri olay oldu

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'in Barcelona'ya yenilmesinin ardından, Kylian Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki üzgün ve gergin halleri sosyal medyada viral oldu.

Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki kareleri olay oldu - Resim: 1

Maçı yedek kulübesinden takip eden iki yıldızın suratsız ve üzgün ifadeleri, Real Madrid'deki moral bozukluğunu yansıttı. Bu görüntüler, maçın ardından sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce etkileşim aldı.

Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki kareleri olay oldu - Resim: 2

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya kaybeden Real Madrid'de Kylian Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki görüntüleri dikkat çekti.

Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki kareleri olay oldu - Resim: 3

YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Final mücadelesinde Real Madrid kulübesinden gelen bir kare, maçın ardından gündeme oturdu. Kylian Mbappe ile Arda Güler'in karşılaşmayı yedek kulübesinden izlediği sırada oldukça üzgün ve gergin bir yüz ifadesiyle ekrana yansıdığı görüldü.

Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki kareleri olay oldu - Resim: 4

MAÇ SONRASI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin maç sonrası paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim geldi. Kullanıcılar, iki oyuncunun mimiklerini "hayal kırıklığı", "gerginlik" ve "moral bozukluğu" şeklinde yorumladı.

