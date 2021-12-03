MB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşinin vefat ettiğini duyurdu.Abone ol
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşinin Vefat ettiğini duyurarak başsağlığı diledi.
Altun, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim.
Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim.
Mekânı cennet olsun.