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MB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü

MB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşinin vefat ettiğini duyurdu.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşinin Vefat ettiğini duyurarak başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim.

Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim.

Mekânı cennet olsun.

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