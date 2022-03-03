Mazota gelen 1.5 liralık zam kontak kapattırır! Benzin motorin zammı çıldırttı

Ukrayna - Rusya savaşı petrol fiyatlarını artırırken arka arkaya benzin ve motorine çok büyük zamlar geliyor. Bugün itibariyle mazot 1.51 lira benzin 88 kuruş zamlanmış durumdu. Daha bu zammı hazmedemeden yeni zam haberi geldi. Bu gece benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam gelecek. benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam gelecek. Vatandaş hızına yetişemediği zamlar sonrası isyanda. Sosyal medyanın ilk gündem maddesi benzini de sollayan mazot fiyatları oldu.