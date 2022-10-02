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Mazhar Bağlı, yolsuzluktan tutuklanan kardeşini böyle savundu! Suriye'den alınan ganimet helaldir

Mazhar Bağlı, yolsuzluktan tutuklanan kardeşini böyle savundu! Suriye'den alınan ganimet helaldir

ŞANLIURFA Toprak Mahsulleri Ofisi’yle (TMO) ilgili yolsuzluk iddiaları sonrası TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı da tutuklanmıştı. Tutuklanan Bağlı'nın ağabeyi Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bir yıl sonra sessizliğini bozarak, "İslam hukukunda ganimet müessesi vardır ve Suriye savaş ganimeti helaldir" dedi.

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Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı’nın aralarında olduğu 10’u aşkın kişi 7 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alınmıştı.

Abdurrahman Bağlı dahil dört kişi Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “kamuyu zarara uğratmak” suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

7 ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı

Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bağlı ve 10’u aşkın kişi hakkında aynı suçlardan dava açıldı. Delil olarak ihbarlar ve telefon konuşmalarının gösterildiği iddianamede Bağlı, yedi ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı. Beş ihalenin Ortadoğu Nakliyat isimli firma tarafından alındığı ifade edilirken iddianamede kamunun zarara uğratıldığı bilgisi yer almıştı.

Bir yıl sonra paylaşım yaptı

TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı'nın eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Bir yıl önceki haberi alıntılayan Mazhar Bağlı, Twitter hesabından "Kardeşim ile ilgili bir olay benimle ilişkilendirme çabanızı lanetliyorum. Ayrıca İslam hukukunda ganimet müessesi vardır ve Suriye savaş ganimeti helaldir." ifadelerini kullandı.

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