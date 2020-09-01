Mazhar Alonson o iddialara ateş püskürdü! Bakın ne yanıt verdi
MFÖ’nün 27 Ağustos’ta Bodrum’da vereceği konserin iptal edilmesi, tartışılmaya devam ediyor.
MFÖ’nün Bodrum’da 27 Ağustos’ta yapılması planlanan konseri iptal edildi. Konserin iptal nedeni olarak ‘sıfır bilet’ iddiası ortaya atıldı. Ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, konserin bilet satışlarının Mazhar Alanson’un yaptığı bir açıklamaya tepkiden dolayı az olması nedeniyle ertelendiğini öne sürdü.
Bu iddialara sosyal medyasından yanıt veren Alanson “Vurun ulan vurun ben kolay ölmem” ifadeleriyle tepki gösterdi.
O sözlerin kendisine ait olmadığını belirten sanatçı, “Allah iftiradan korusun. 2018 yılında verdiğim röportajda, "Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız." dedim.
Beni linç ediyorlar: Röportajın devamında Alanson "Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!’ demiştim. Röportajdan bakabilirsiniz ne dediğime. Beni linç ediyorlar” ifadelerini kullandı.