Mazhar Alonson o iddialara ateş püskürdü! Bakın ne yanıt verdi

Beni linç ediyorlar: Röportajın devamında Alanson "Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!’ demiştim. Röportajdan bakabilirsiniz ne dediğime. Beni linç ediyorlar” ifadelerini kullandı.