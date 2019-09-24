Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'i görenler şaştı kaldı! Üstelik kendisi paylaştı
Son olarak paylaştığı kaslı vücuduyla günlerce konuşulan 56 yaşındaki Biricik Suden, sosyal medya hesabına yüklediği yeni gönderileriyle takipçilerini şaşırttı.
Mazhar Alanson ile magazin gündeminden uzak 16 yıllık evliliğini mutlu bir şekilde sürdüren Biricik Suden, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Suden organik tarım için çapa yaptı, traktör sürdü.
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Sosyal medya hesabından ağırlıklı olarak spor fotoğraf ve videoları paylaşan Biricik Suden bu kez kolları sıvayıp bahçeye girdi. Bahçesini kışa hazırlayan Suden, o anları şu sözlerle paylaştı:
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- "Bugün çalışma günü. Ya bunu beklemiyordunuz tabii..."
- "Güler anneyle pırasa demeti yaparken"
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Sera kuruyor: Traktörle tarlasını süren Suden, sera kurma hazırlığına da başladı. O anları sosyal medyada hesabından takipçileriyle paylaşan Biricik Suden, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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