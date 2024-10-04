Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti
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MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü sanatçının kızı Eda Alanson (50), hayatını kaybetti.
Snob Magazin'in özel haberine göre; Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson (50), hayatını kaybetti.
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Ani hastalığı nedeniyle Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde vefat etti.
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Eda Alanson'un ölümü sanatçıyı yasa boğdu.
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Mazhar Alanson, başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı “Kirpi” isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan kızı Eda Alanson'la birlikte kamera karşısına geçmişti.
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