BIST 8.871
DOLAR 34,25
EURO 37,83
ALTIN 2.928,33

Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

|
Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü sanatçının kızı Eda Alanson (50), hayatını kaybetti.

Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson (50), hayatını kaybetti.

15
Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Ani hastalığı nedeniyle Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde vefat etti.

25
Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Eda Alanson'un ölümü sanatçıyı yasa boğdu.

35
Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Mazhar Alanson, başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı “Kirpi” isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan kızı Eda Alanson'la birlikte kamera karşısına geçmişti.

45