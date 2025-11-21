Mazhar Alanson ve Özkan Uğur'ın mirasçıları vazgeçti! Her şey Fuat Güner'e faiziyle ödenecek
Herkesin severek dinlediği MFÖ isimli gurubun üç üyesi Mazhar Alanson, Fuat Güner ve merhum Özkan Uğur'un, 34 yıl önce yayımladıkları iki albümün telif hakları sebebiyle Avrupa Müzik’e dava açmışlardı. Bu dava 8 yılın sonunda sonuçlandı. Faiziyle birlikte ödeme alacak olan grup üyeleri bakın ne yaptı...
Türk müziğinin efsane ve unutulmaz grubu olan MFÖ'nün başarılı üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve geçtiğimiz senelerde hayatını kaybeden merhum Özkan Uğur, 1983'te çıkan 'Agannaga Rüşvet' ve 1984'te çıkan 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' albümlerinin satışından paylarına düşeni alamamamışlardı. Efsane şarkı grubu MFÖ, bu iddia ile 2017 yılında Avrupa Müzik'e karşı dava açmıştı. O dava tam 8 sene sonra sonuca kavuştu.
Avrupa Müzik, davanın reddini talep ederken, hukuki süreç tam 8 yıl sürdü.
Hürriyet'ten Özge Eğriikar'ın haberine göre, dava 8 yılın sonunda, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme, davayı kabul ederek Avrupa Müzik'in tazminat ödemesine karar verdi.
8 YILLIK FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEYECEK
Merhum Özkan Uğur'un mirasçıları ve Mazhar Alanson'un ise davadan feragat ettiği belirtildi. Bu nedenle mahkeme, karara bağlanan 105 bin TL tutarındaki tazminatın, 8 yıllık faiziyle birlikte Fuat Güner'e ödenmesine karar verdi.