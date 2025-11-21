Mazhar Alanson ve Özkan Uğur'ın mirasçıları vazgeçti! Her şey Fuat Güner'e faiziyle ödenecek

Türk müziğinin efsane ve unutulmaz grubu olan MFÖ'nün başarılı üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve geçtiğimiz senelerde hayatını kaybeden merhum Özkan Uğur, 1983'te çıkan 'Agannaga Rüşvet' ve 1984'te çıkan 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' albümlerinin satışından paylarına düşeni alamamamışlardı. Efsane şarkı grubu MFÖ, bu iddia ile 2017 yılında Avrupa Müzik'e karşı dava açmıştı. O dava tam 8 sene sonra sonuca kavuştu.