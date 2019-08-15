Mayolu bikinili kostüm tartışmasına Hande Yener de katıldı!

"Ben 20 yıldır giyiyorum"

Hande Yener, dün akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yener, Gülşen’in sahneye mayolu çıkmasıyla ilgili “Ben 20 yıldır giyiyorum. Şimdi mi dikkat çekti? İnsan biraz kafa olarak, vücut olarak hazır olursa giyilebilir. Ben 20 yıldır hep hazırdım.” dedi.