Mayolu bikinili kostüm tartışmasına Hande Yener de katıldı!
Ünlü popçu Hande Yener, mayo ve bikiniyle sahneye çıkan meslektaşlarına gönderme yaptı.
Geçtiğimiz aylarda 3 yıllık sevgilisinden olaylı bir şekilde ayrılan Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener yeni bir aşk doğru yelken açtmıştı. Ünlü şarkıcı, kendisinden 12 yaş küçük olan sevgilisi Ümit Cem Şenol ile geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Daha önce defalarca ayrılıp sonra tekrar barışan ikiliden Ümit Cem Şenol, ünlü şarkının evini terk etmişti.
Hande Yener ile sevgilisinin ilişkisinin bitme sebebi olarak ise ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Hande Yener, sevgilisinin halı saha merakı yüzünden çıldırdığı ve bu yüzden ilişkiyi bitirdikleri iddia edilmişti.
Yeni bir aşka yelken açan Hande Yener, yeni sevgilisiyle Anadolu Hisarı'ndaki balıkçıda bir arkadaşının doğum günü partisine katılmıştı. Gece boyunca çalan şarkılarla eğlenen çiftten Hande Yener, sosyal medya hesabından Aylin Coşkun ve rapçi sevgilisi Misha Michael Misha yanağından öperek çektiği fotoğrafı paylaşmıştı.
"Ben 20 yıldır giyiyorum"
Hande Yener, dün akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yener, Gülşen’in sahneye mayolu çıkmasıyla ilgili “Ben 20 yıldır giyiyorum. Şimdi mi dikkat çekti? İnsan biraz kafa olarak, vücut olarak hazır olursa giyilebilir. Ben 20 yıldır hep hazırdım.” dedi.