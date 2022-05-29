Maymun çiçeği virüsünde toplu taşıma uyarısı! Sosyal mesafe geri döner mi?

Tüm dünyada 6,5 milyon insanın ölümüne neden olan corona virüsün ardından bu kez maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanıyor. Aslında senaryo çok tanıdık. Gizemli bir virüs yayılmaya başlıyor, halk alarma geçiyor ve bilim insanları cevaplar arıyor…