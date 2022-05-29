Maymun çiçeği virüsünde toplu taşıma uyarısı! Sosyal mesafe geri döner mi?
Maymun çiçeği virüsü dünya çapında hızla ilerlerken pandemi endişesi yaşanıyor. İngiliz uzmanlar maymun çiçeği virüsüyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Uçak, otobüs, tren gibi ulaşım araçlarında maymun çiçeği virüsüne karşı uyaran uzmanlar akıllara koronavirüs pandemisinde uygulanan sosyal mesafe geri döner mi sorusunu getirdi.
Son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede ortaya çıkan maymun çiçeği salgını etkisini artırıyor. İlk kez Afrika'da ortaya çıkan ve son haftalarda Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtasına da yayılan maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenleri İngiliz uzmanlar yanıtladı.
Tüm dünyada 6,5 milyon insanın ölümüne neden olan corona virüsün ardından bu kez maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanıyor. Aslında senaryo çok tanıdık. Gizemli bir virüs yayılmaya başlıyor, halk alarma geçiyor ve bilim insanları cevaplar arıyor…
Şimdiye kadar 20 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü endişe yaratırken, bilim insanları merak edilen soruları yanıtladı. Maymun çiçeği salgını pandemiye dönebilir mi? Yeni bir corona virüsü vakasıyla karşı karşıya mıyız? Ne kadar endişelenmeliyiz? En çok kim risk altında?
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı NHS’den uzmanlar merak edilen soruları yanıtladı.
NHS, genel nüfus için riskin düşük olduğunu söyledi ancak, “İnsanlardan, vücutlarının herhangi bir yerinde lekeler, ülserler veya kabarcıklar gibi görünebilecek her türlü yeni döküntü veya lezyona karşı dikkatli olmalarını istiyoruz.” uyarısında bulundu.