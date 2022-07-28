Maymun çiçeği virüsü sadece cinsel yolla mı bulaşıyor? Uzmanlar detaylarıyla açıkladı
Koronavirüs salgını henüz geçmeden ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü ile ilgili ortaya türlü iddialar atılmıştı. Maymun çiçeği virüsünün sadece cinsel yolla bulaşıyor iddiaları üzerine uzmanlar konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs salgını sonrası dünya üzerinde en çok paniğe sebep olan salgınlardan biri olan maymun çiçeği virüsü ile ilgili başta sosyal medyada olmak üzere farklı iddialar sık sık gündeme geliyordu. Ortaya atılan iddiaların başında maymun çiçeği virüsünün sadece cinsel yolla bir başkasına bulaştığı yer alıyordu. Uzman isimler maymun çiçeği virüsünün sanıldığı gibi sadece cinsel yolla bulaşmadığını, farklı temaslarla da virüsün bir başka kişiye geçebileceğini açıkladı.
Maymun çiçeği ile ilgili ilginç veriler paylaşılmaya devam ediliyor. Virüs, “cinsel yolla bulaşan hastalık” kategorisinde olmadığı halde, cinsel temasa vurgu yapan haberler ve araştırmalar ortaya çıkıyor.
Hatta bazı önemli akademik çalışmalarda maymun çiçeğinin en çok eşcinsel erkekler arasında görüldüğü ifade ediliyor. DSÖ de eşcinsel erkeklerde görülen vakaların yoğunlukta olduğunu ifade ediyor. Bütün bunlar, maymun çiçeğinin cinsel yollarla bulaşan bir virüs olduğu izlenimine neden oluyor. Ancak uzmanlara göre bu doğru değil! Detaylara birlikte bakalım.
Bir virüs salgının genel popülasyondan önce belirli bir grupta yayılması doğal bir durum
Yani, maymun çiçeğinin yalnızca eşcinsel erkekleri etkilediği gibi bir düşünce son derece yanlış! DSÖ de virüsün toplumun geneline yayılabileceğini bu nedenle rehavete kapılmamak gerektiğini ifade ediyor. Yani maymun çiçeği virüsü tüm insanlara bulaşabilir.