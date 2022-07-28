Maymun çiçeği virüsü sadece cinsel yolla mı bulaşıyor? Uzmanlar detaylarıyla açıkladı

Hatta bazı önemli akademik çalışmalarda maymun çiçeğinin en çok eşcinsel erkekler arasında görüldüğü ifade ediliyor. DSÖ de eşcinsel erkeklerde görülen vakaların yoğunlukta olduğunu ifade ediyor. Bütün bunlar, maymun çiçeğinin cinsel yollarla bulaşan bir virüs olduğu izlenimine neden oluyor. Ancak uzmanlara göre bu doğru değil! Detaylara birlikte bakalım.