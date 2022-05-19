Maymun çiçeği hastalığı paniği nasıl bulaşıyor, tedavisi var mı?

Maymun çiçeği nedir, ne kadar yaygın?

Maymun çiçeği, nadir görülen bir virüs. Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.

Ancak maymun çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.