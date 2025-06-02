Mayıs enflasyonun ne kadar emekli zammı ve memur enflasyon farkı netleşti

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Mayıs ayı enflasyon verilerini 3 Haziran salı günü açıklayacak. Beklentilere göre Mayıs ayında enflasyonun yüzde 2 seviyelerinde gelmesi bekleniyor. Bu veriyle birlikte emeklinin 5 aylık zam oranı netleşirken, memurun enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Peki memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte netleşen rakamlar: