Mayıs enflasyonun ne kadar emekli zammı ve memur enflasyon farkı netleşti
2025 Temmuz zammı için memur ve emeklinin gözü salı günü açıklanacak olan enflasyon verisinde. Mayıs ayı enflasyon rakamı ile birlikte zam oranında 5 ay netleşmiş olacak. Mayıs Enflasyonuna ilişkin beklenti yüzde 2 civarında olacağı yönünde... Bu rakam gelirse SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zam oranı yüzde 15.62 civarında olacak. Memur ve memur emeklisi için ise yüzde 14.53 oranında enflasyon farkı çıkacak.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Mayıs ayı enflasyon verilerini 3 Haziran salı günü açıklayacak. Beklentilere göre Mayıs ayında enflasyonun yüzde 2 seviyelerinde gelmesi bekleniyor. Bu veriyle birlikte emeklinin 5 aylık zam oranı netleşirken, memurun enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Peki memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte netleşen rakamlar:
Emekli zammı ne kadar olur?
Emekli maaşlarının zam oranı, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da ise yüzde 3 artış göstermişti. Mayıs ayında da yüzde 2 oranında enflasyon verisi açıklanırsa 5 aylık zam oranı SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15.62 olacak.
Memur enflasyon farkı zammı
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Memur zammı ne kadar olur?
Memur ve memur emeklilerine Mayıs'ta enflasyon yüzde 2 açıklanırsa yüzde 14.53 oranında zammı hak etmiş oluyorlar