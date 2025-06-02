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Mayıs enflasyonu ne kadar? Memur enflasyon farkı ve emekli zammını netleştirecek

Mayıs enflasyonu ne kadar? Memur enflasyon farkı ve emekli zammını netleştirecek

2025 Temmuz zammı için memur ve emeklinin gözü salı günü açıklanacak olan enflasyon verisinde. Mayıs ayı enflasyon rakamı ile birlikte zam oranında 5 ay netleşmiş olacak. Mayıs Enflasyonuna ilişkin beklenti yüzde 2 civarında olacağı yönünde... Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine katılan ekonomistler yıl sonu tahminlerini de açıkladılar.

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Mayıs ayı enflasyon verilerini 3 Haziran salı günü açıklayacak. Beklentilere göre Mayıs ayında enflasyonun yüzde 2 seviyelerinde gelmesi bekleniyor.

Enflasyon beklenti anketi sonuçları
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla yapıldı. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi
Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

2025 yıl sonu enflasyou

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Mayıs enflasyonun ne kadar emekli zammı ve memur enflasyon farkı netleşti
Foto Galeri Mayıs enflasyonun ne kadar emekli zammı ve memur enflasyon farkı netleşti Galeriye Gözat
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