Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji ürküttü daha da sıcak olacak

İstanbul, Ankara, Kayseri, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Denizli başta olmak üzere dün bir çok ilde Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırıldı. İstanbul'da sıcaklık 35 dereceyi aştı ve son 69 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşandı. İstanbul'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950'de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti. Dün ise Kartal'da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü. Göztepe'de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu.