Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji ürküttü daha da sıcak olacak
AFRİKA sıcakları ile Türkiye en sıcak mayıs ayını yaşıyor. Dün son 69 yılın en sıcak mayıs ayı kayıtlara geçerken meteorolojiden gelen yeni hava durumu uyarısında sıcaklığın daha da artacağı bilgisi var.
Hafta başında yurdu etkileyen Afrika sıcakları bunaltmaya devam ediyor. Sıcaklıklarda 10 derecelik büyük bir artış yaşanırken meteorolojiden gelen yeni haberler pek ferahlatmadı. Meteorolojinin duyurusuna göre sıcaklık artışı devam edecek, 2 ile 5 derece arasında bir yükseliş daha olacak.
İstanbul, Ankara, Kayseri, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Denizli başta olmak üzere dün bir çok ilde Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırıldı. İstanbul'da sıcaklık 35 dereceyi aştı ve son 69 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşandı. İstanbul'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950'de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti. Dün ise Kartal'da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü. Göztepe'de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu.
Adana da ise termometreler Ağustos ayındaki rakamları göstermeye başladı. Dün kent meydanında bulunan termometre de sıcaklık 47 derece olarak ekrana yansıdı.
Meteorolojinin açıkladığı son hava durumu tahminine göre aşı sıcaklar daha da artacak. 2 ile 5 derece arasında bir sıcaklık artışı daha olacak. İşte haritalı yeni hava durumu raporu: