Maximum Kart'tan 25 Şubat'ta toplu taşımada 100 liraya varan indirim

Türkiye İş Bankası, ana kredi kartı markası Maximum'un 25. yılına özel İstanbul'daki kullanıcılarına ulaşım harcamalarında indirim fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Maximum, 25. yılına özel kampanyalar ile müşterilerini fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor.

Şehir içi ulaşıma özel kampanyada, Maximum ve Maximiles kart sahiplerinin, 25 Şubat'ta İstanbul'da kredi kartı ile yapacakları temassız toplu taşıma ödemelerinde veya İstanbulkart yüklemelerinde 100 liraya varan tutarda indirim uygulanacak.

İndirim, 2 Mart'ta ödeme yapılan kredi kartına yansıtılacak.

Kart sahipleri kampanyaya İşCep ve Maximum Mobil üzerinden katılabilecek.