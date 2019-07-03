Max Kruse resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Deneyimli oyuncu sarı-lacivertli takımda 10 numaralı formayı giyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Werder Bremen takımında forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
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Açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampa katılan Kruse'a sarı-lacivertli forma altında başarı dileğinde bulunuldu.
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Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Max Kruse'yi, "Hoş geldin, çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.
Kruse, sarı lacivertli ekipte 10 numaralı formayı terletecek.
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Max Kruse ima sonrasında yaptığı ilk açıklamada 4'üncü yıldızı kazanmanın ilk hedefleri olduğunu belirtti.
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