Mauro Icardi'yi üzen gelişme

Premier Lig'in ilk 5 maçında galibiyet alamayan ve son sırada yer alan Tottenham, kadrosuna forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Perşembe günü İtalyan basınında çıkan haberlerde, Tottenham'ın De Zerbi'ye fazladan bir santrfor seçeneği sunmak amacıyla Icardi için olası bir hamleyi değerlendirdiği öne sürüldü.

ICARDİ TRANSFERİ VETO EDİLDİ

Team Talk'un Football Insider'dan derlediği habere göre; Tottenham, Icardi için transfer girişiminde bulunmamaya karar verdi.

Haberde, Icardi'nin Tottenham için uygulanabilir bir seçenek olarak görülmediği belirtildi. Bunun temel nedeni ise oyuncunun ocak ayına kadar Tottenham'ın 25 kişilik Premier Lig kadrosuna kaydedilemeyecek olması.

Tottenham ayrıca Icardi'nin yüksek maaş talebi ve Premier Lig deneyiminin bulunmaması nedeniyle bu transfere temkinli yaklaşıyor.

Icardi'nin en muhtemel adresinin İtalya Serie A olduğu ifade edildi.